vivo X Fold+: la nostra anteprima video del nuovo smartphone pieghevole

vivo ha lanciato in Cina il suo nuovo modello di smartphone foldable: lo smartphone, al momento, non è previsto per il mercato italiano, ma siamo riusciti ad averlo per le mani per qualche ora, per raccontarvi le prime impressioni di un dispositivo che appartiene alla fascia super premium e che, chissà, potrebbe nei prossimi mesi trovare qualche via per giungere anche alle nostre latitudini.

Il pieghevole, animato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, porta alcuni miglioramenti rispetto al primo modello: una batteria da 4.730 mAh che accresce l’autonomia del 20%, la ricarica rapida cablata da 80W (permette di ricaricare il telefono dall’1% al 70% in soli 18 minuti) e wireless da 50W (35 minuti) e il supporto del refresh a 120Hz su entrambi gli schermi.



Grazie a questo aggiornamento lo schermo interno da 8 pollici, con risoluzione di 2.160 x 1.916 pixel, permette un’esperienza visiva più fluida quando si passa da uno schermo interno a quello esterno e una risposta dell’immagine più rapida quando si scorre fra schermate di app diverse.

vivo X Fold+ è dotato di un sensore di riconoscimento delle impronte digitali ad ultrasuoni 3D su entrambi i pannelli, per uno sblocco più veloce e personalizzabile.

Il comparto fotogafico di vivo X Fold+

Ci sono ottimizzazioni anche nelle ottiche delle fotocamere, realizzate insieme a Zeiss, che ora includono una configurazione quad cam a lunghezza focale completa, con l’aggiunta di una fotocamera periscopica con zoom ottico 5x e digitale 60x.

L’ottica principale è da 50 Megapixel con Ois, abbinata a una ultra wide da 48 Megapixel, a una 12 Megapixel portrait camera e a un tele da 8 Megapixel periscopico.

Lo smartphone pesa 311 grammi, ha 12 GB di Ram e 256/512 GB di spazio per l’archiviazione, un diplay principale da 8,03” e uno schermo esterno da 6,53”. Al momento è in vendita nella sola Cina, ma non è escluso un suo arrivo anche sui mercati europei il prossimo anno.

Colori e disponibilità

vivo X Fold+ riprende il design elegante del precedente modello, con forme quadrate e circolari, con utilizzo dell’alluminio aerospaziale.

Al momento lo smartphone è disponibile solo per il mercato cinese dove può essere acquistato nella colorazione blu ogrigia e anche in una speciale tonalità rossa. Il dispositivo viene anche fornito con un carica batteria al nitruro di gallio (GaN) con doppia presa Usb-C, consentendo così all’utente di caricare due dispositivi contemporanemente.

Non ci sono ancora notizie ufficiali di un eventuale approdo di questo telefono anche in Europa e, quindi, in Italia.