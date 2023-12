vivo X100 e x100 Pro arrivano finalmente in tutto il mondo

La serie flagship vivo X100 è, finalmente, disponibile a livello globale. La coppia di smartphone costituita dal modello base e da quello Pro è stata lanciata in Cina lo scorso novembre, e finalmente arriverà anche da noi.

I due smartphone dispongono di specifiche molto simili. Entrambi presentano il chipset Dimensity 9300 con soli core di prestazione e hanno display AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1260p e un tasso di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. I pannelli possono raggiungere una luminosità massima di 3.000 nit e offrono una modulazione da 2.160 Hz per la protezione degli occhi. Entrambi, inoltre, dispongono di lettori di impronte digitali integrati e fotocamere frontali da 32 MP.

Il modello vivo X100 Pro vanta un sistema fotografico con tripla lente da 50 MP, affiancato dal nuovo chip di imaging V3 di vivo a 6 nm. L’X100 utilizzerà invece un chip più vecchio, il V2. Il più potente dei due smartphone, inoltre, disporrà di batteria da 5.400 mAh con ricarica cablata da 100 W e wireless da 50 W, mentre quello base avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 120 W.

vivo X100 e X100 Pro dispongono della certificazione IP68 per la protezione da polvere e acqua, e saranno forniti con Android 14 con l’interfaccia utente Funtouch OS 14. I colori saranno due: Startrail Blue e Asteroid Black.

vivo X100 è disponibile in due configurazioni: 12/256 GB e 16/512 GB. Il vivo X100 Pro è disponibile in un’unica versione da 16/512 GB. I dettagli sui prezzi non sono ancora disponibili.