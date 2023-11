vivo X100 e X100 Pro arrivano in Cina con nuovo processore e fotocamere eccezionali

La serie vivo X100 è finalmente disponibili in Cina in due modelli diversi: l’X100 e l’X100 Pro. Si tratta dei primi smartphone ad usare il chip Dimensity 9300 di MediaTek, e sono dotati di fotocamere impressionanti.

Entrambi i modelli X100 presentano schermi AMOLED curvi da 6,78 pollici con risoluzione 1260p, colori a 10 bit e un refresh rate da 1-120Hz. I pannelli possono raggiungere una luminosità massima di 3.000 nit e dispongono di sistemi per la protezione degli occhi. Sono presenti anche lettori di impronte digitali integrati e fotocamere frontali da 32MP in un punch-hole.

Sul retro X100 Pro presenta tre fotocamere da 50MP con un sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice. Il modulo teleobiettivo sarà dotato della prima lente mobile certificata da Zeiss APO. Il terzo modulo è infine una lente ultra-wide a 15 mm con apertura f/2.0. Ci sarà anche il nuovo chip di imaging V3 a 6 nm di vivo, che gestisce la registrazione e l’elaborazione video in 4K.

L’X100 di base impiegherà invece un sensore principale personalizzato IMX920 da 50MP, abbinato a un teleobiettivo da 64MP con zoom 3x. Il terzo obiettivo sul retro è una lente ultra-wide da 50MP. Entrambi i telefoni sono dotati di fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria, con l’ultima versione di OriginOS 4.

Per quanto riguarda la batteria, il vivo X100 ne utilizza una da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W, mentre l’X100 Pro dispone di una leggermente più grande da 5.400 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100W e la ricarica wireless rapida da 50W. Entrambi i telefoni sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 e includono blaster IR, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

vivo X100 e X100 Pro sono disponibili nei colori nero, bianco, blu e arancione. L’X100 parte da CNY 3.999 (510€) per la versione da 12/256 GB e raggiunge i CNY 5.099 (650€) per l’opzione con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria. X100 Pro parte invece da CNY 4.999 (640€) per la versione da 12/256 GB e raggiunge i CNY 5.999 (770€) per la versione con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria. Le vendite aperte in Cina inizieranno il 21 novembre. Al momento le informazioni sul lancio internazionale sono sconosciute: ma non preoccupatevi, perché arriveranno sicuramente.