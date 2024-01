vivo X100 Pro arriva in Europa, ecco il prezzo

Vivo continua, lentamente ma costantemente, a distribuire il vivo X100 Pro in tutto il mondo. Prima è stato lanciato in Cina, poi in India, e finalmente è il turno dell’Europa. E ne sappiamo anche il prezzo.

La cifra a cui sarà venduto vivo X100 Pro è forse un po’ più alta di quello che si sarebbe aspettati. Costerà infatti €1.199, rispetto ai €998 che costava in India. L’aumento non è tantissimo, ma si tratta comunque di qualcosa in più, comunque inevitabile a causa delle tariffe internazionali.

L’X100 Pro sarà disponibile in una sola versione, ma ben dotata. Avrà infatti 16 GB di RAM e 512 GB di memoria, accompagnati dal chip Dimensity 9300. Avrà uno AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1260×2800 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 3.000 nit.

Disporrà inoltre di tre fotocamere posteriori (50 MP principale con OIS, 50 MP ultragrandangolare con autofocus, 50 MP periscopio con zoom ottico 4,3x e OIS) e una batteria da 5.400 mAh con supporto per la ricarica cablata da 100W e quella wireless da 50W. Il sistema operativo sarà Android 14 con interfaccia Funtouch 14 di vivo.