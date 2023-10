vivo X100 Pro disporrà di connessione satellitare

La connettività satellitare sui telefoni è una caratteristica recentemente molto ambita. Sempre più compagnie hanno deciso di includerne il supporto sui propri smartphone: non si tratta certo di una feature nuova, ma per molto tempo è stata messa un po’ in disparte. Secondo un nuovo rapporto, vivo potrebbe seguire la moda e includere la connessione satellitare nel nuovo telefono vivo X100 Pro.

Il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione della Cina, infatti, ha recentemente certificato il modello vivo X100 Pro. Una delle caratteristiche più interessanti indicate fra le specifiche è proprio la messaggistica satellitare bidirezionale. Pare infatti che lo smartphone sarà in grado di inviare e ricevere testi, immagini, registrazioni vocali e persino video in aree prive di connessione Wi-Fi o cellulare.

vivo X100 Pro sarà dotato del chipset Dimensity 9300 di MediaTek e di un chip Unisoc V8821 separato che gestirà la connettività satellitare. I rumor precedenti, inoltre, suggeriscono che lo smartphone avrà un sensore principale da 53MP con dimensioni di 1/1.43″.

L’obiettivo principale sarà affiancato da una lente da a 50MP con zoom ottico 2x e da un modulo periscopico da 64MP con una lente equivalente a 100mm, pixel nativi di 0,7µm e apertura f/2,5. Si vocifera che la serie X100 di vivo sarà lanciata in Cina il prossimo mese con tre modelli che vanno dal X100 al X100 Pro+.