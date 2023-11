vivo X100 Pro si mostra in tante immagini e un video

Il lancio della serie vivo X100 Pro è previsto per settimana prossima, ma vivo non ci vuole lasciare a bocca asciutta. Proprio per questo ha mostrato, sul profilo di Weibo, una grande quantità di immagini del dispositivo.

Dalle foto si possono vedere i due colori di vivo X100 Pro, blu e arancione. Il primo mostra una copertura in vetro smerigliato, mentre il secondo impiegherà pelle vegana.

È stato mostrato anche un video che fa una rassegna di alcune specifiche del nuovo modello. Fra queste figurano il chipset Dimensity 9300 e il sensore principale da 1”.

Le altre specifiche, al momento, non sono conosciute. Secondo alcuni rumor il telefono impiegherà una batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 120 W. Comunque sia, il modello base di vivo X100 Pro con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria sarà venduto settimana prossima a partire da un prezzo di circa 510€.