Vivo X90: lancio globale vicino, ma senza un modello

Ormai è da dicembre che la serie vivo X90 è stata presentata in Cina, ma non ci sono ancora state notizie su un lancio internazionale. Almeno fino a ora. Le informazioni non sono certe, ma sembra che la famglia arriverà in tutto il mondo il 31 gennaio.

La notizia arriva dalla filiale di vivo situata in Malesia, dove gli X90 sarebbero in procinto di essere lanciati, e si presume che il resto del mondo non tarderà a seguire. Ci sono però delle informazioni contrastanti.

Infatti, dei tre dispositivi annunciati inizialmente, è stata fatta menzione solo dell’X90 base e dell’X90 Pro: l’X90 Pro+ non si vede da nessuna parte. Potrebbe quindi non essere lanciato globalmente? In realtà, una delle immagini mostrate da vivo per l’occasione esibisce una lente periscopica, esclusiva dell’X90 Pro+.

Una possibile soluzione di questo enigma potrebbe essere un cambio di nome. Infatti in passato si era parlato di un modello internazionale conosciuto come vivo X90 Global (corrispondente all’X90 Pro cinese) e di un X90 Pro che invece sarebbe l’equivalente dell’X90 Pro+ cinese.

Insomma: è una situazione estremamente confusionaria. La data di lancio non è così lontana, e si può auspicare che in breve tempo vivo confermi quali saranno i dispositivi che arriveranno anche noi.