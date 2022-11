vivo Y35 e Y22s, arrivano in Italia due nuovi smartphone di qualità a prezzi modesti

vivo espande la sua gamma con due nuovi modelli in grado di offrire ottime prestazioni ad un prezzo abbordabile. Si tratta di vivo Y35 e Y22s: annunciati ieri, ecco una panoramica delle loro caratteristiche.

vivo Y35

Ad un prezzo di 349,00€, vivo Y35 è stato progettato per rispondere alle necessità quotidiane degli utenti. Dispone di processore Qualcomm Snapdragon 680, e di alcune specifiche davvero valide per questa fascia di prezzo: spazio di archiviazione di 256 GB espandibile a 1 TB e 8 GB di RAM. Quest’ultima, tra l’altro, dispone di 8 GB aggiuntivi di RAM virtuale grazie alla tecnologia Extended RAM 3.0. C’è poi un display FHD+ da 6,5 pollici e refresh rate di 90 Hz.

Passando al comparto fotografico, vivo Y35 dispone di una fotocamera principale da 50 Megapixel dotata di Super Night Mode per scatti notturni, una macroscopica da 2 Megapixel e una bokeh anch’essa da 2 Megapixel, che permette di utilizzare effetti come la sfocatura di fondo. C’è poi una selfie cam da 16 Megapixel, dotata di funzione Selfie Spotlight Band, un flash in grado di fornire luce di riempimento adatta ai vostri autoscatti.

Infine la batteria dello smartphone è da 5.000 mAh, con ricarica FastCharge da 18 W. vivo Y35 è stato progettato per essere duraturo: sono stati infatti effettuati tantissimi test di durevolezza, sia facendolo cadere ma anche collegando e scollegando cavi migliaia di volte. Il risultato: non c’è nulla da temere sull’incolumità del telefono.

vivo Y22s

vivo Y22s è uno smartphone pensato per una fascia di prezzo più bassa, ovvero 269,00€. Questo non significa che le performance siano scadenti: il telefono può sempre contare su processore Qualcomm Snapdragon 680, con 128 GB di memoria espandibile e GB di RAM, con in aggiunta 2 virtuali grazie a Extended RAM 2.0. C’è poi un display HD+ da 6,55 pollici e 90 Hz.

Il comparto fotografico posteriore è identico a quello dell’Y35. Ci sono quanti una lente principale da 50 Megapixel, una macroscopica da 2 Megapixel e una bokeh da 2 Megapixel. Tutte dotate delle stesse funzioni aggiuntive. La fotocamera frontale invece è da 8 Megapixel, e dispone di diverse funzioni e algoritmi per migliorare i vostri selfie.

Stesso discorso per la batteria: anche quella di vivo Y22s ha capienza di 5.000 mAh, con ricarica veloce di 18 W. Arriverà in due colorazioni: Starlit Blue e Summer Cyan. Entrambi gli smartphone sono disponibili da ora, sia nei negozi che online.