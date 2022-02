vivo Y76: sottile, elegante e con un ottimo rapporto qualità-prezzo

vivo lancia anche in Italia il suo nuovo smartphone Y76 5G, il più sottile della serie Y con uno spessore di soli 7,79mm.

Y76 5G è caratterizzato da un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, ha un display da 6,58 pollici, offre una fotocamera posteriore principale da 50 Megapixel, il sistema Multi-Turbo che ottimizza l’utilizzo della rete, si avvale del supporto dell’Intelligenza Artificiale e offre ai suoi utenti prestazioni di gioco avanzate e un’evoluta modalità di dissipazione del calore.

Grazie alla batteria a lunga durata da 4.100 mAh e alla tecnologia vivo FlashCharge da 44 W, il nuovo vivo Y76 5G è affidabile anche in caso di utilizzo intensivo dello smartphone.

Fra le funzionalità funzionalità ci sono il supporto dual-SIM, la connettività 5G e il sensore di impronte digitali posto sul lato del telefono.

Y76 5G è mosso dall’interfaccia Funtouch OS 12, da poco lanciata dal produttore cinese, che assicura una navigazione da smartphone facile e aggiunge nuovi widget e da Android 11.

Fotocamera da 50 Megapixel

Lo smartphone integra una fotocamera posteriore da 50 Megapixel, parte di un sistema a tripla fotocamera posteriore, coadiuvata da un sensore da 2 Megapixel macro e da un secondo sensore da 2 Megapixel deputato alla gestione della profondità di campo.

Y76 è inoltre dotato di una fotocamera frontale da 16 Megapixel.

Il telefono supporta la modalità “Super Night Shift 2.0” per fotografie nitide e dai colori vivaci e le funzioni “Fun Shot” come la nuova modalità ritratto “Face Beauty” e “Multi-style”.

Y76 5G è mosso dal processore MediaTek Dimensity 700 7nm 5G e supportato da 8 GB di RAM. Non manca la funzionalità Extended RAM 2.0 che consente di attingere ad altri 4 GB dalla ROM. In pratica con tale metodo si riesca a raggiungere una memoria combinata di 12 GB. La sezione dedicata all’archiviazione è invece di 256 GB.

Il dispositivo assicura una ricarica FlashCharge da 44 W, così da ricaricare la batteria da 4100 mAh fino al 70% in circa 32 minuti.

L’uscita del nuovo smartphone è stata commentata con parole di soddisfazione da Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail di vivo Italia.

“Sappiamo quali sono le funzioni essenziali per uno smartphone, le più utilizzate e quali sono le aspettative in termini di affidabilità ed è per questo che in ogni prodotto cerchiamo di introdurre tecnologie e funzionalità inaspettate. Anche Y76 5G integra innovazione che sono insolite per la fascia di prezzo in cui si inserisce il prodotto come la ricarica rapida e l’Extended RAM”

Prezzo e disponibilità di vivo Y76 5G

A partire dalla prima settimana di marzo, vivo Y76 5G sarà disponibile al prezzo di 329 euro nelle colorazioni Cosmic Aurora e Midnight Space nei principali retailer di elettronica e negli store TIM e Wind3.