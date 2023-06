Vodafone e 3 UK si fondono e diventano il primo operatore del Regno Unito

È finalmente arrivato l’atteso annuncio della fusione fra Vodafone UK e 3UK.

MergeCo, questo il nome dell nuova società creata ad hoc, sarà partecipata da Vodafone per il 51% e da Hutchison Group Telecom Holdings (proprietaria di 3UK) per il 49%. La fusione dei due operatori provocherà una vera e propria scossa di terremoto nel mercato inglese, dove – secondo i dati del primo trimestre della GSMA Intelligence – Vodafone è ad oggi il terzo operatore del Paese con 17,9 milioni di clienti mentre 3 UK è il quarto, con 9 milioni. Virgin Media O2 guida il mercato con 23,9 milioni connessioni, seguita dal brand EE di BT con 22,4 milioni. La nuova company diventerà dunque il principale operatore del Regno Unito.



Margherita Della Valle, AD del gruppo Vodafone, ha descritto la fusione di Vodafone UK e Three UK come “ottima per i clienti, ottima per il Paese e ottima per la concorrenza”. MergeCo investirà 11 miliardi di sterline nel Regno Unito e si candida a raggiungere il 99% della popolazione con la copertura 5G.

Entro il 2030, MergeCo offrirà l’accesso wireless fisso all’82% delle famiglie. L’attuale CEO di Vodafone UK Ahmed Essam diventerà CEO di MergeCo e l’attuale CFO di Three UK Darren Purkis assumerà il ruolo di MergeCo CFO. Sempre entro il 2030, ogni scuola e ospedale del Regno Unito avrà un accesso al 5G, secondo le dichiarazioni delle due parti.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del prossimo anno, in attesa delle approvazioni normative e degli azionisti, la prima delle quali potrebbe far allungare i tempi del closing.