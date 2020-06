Vodafone ha la miglior rete in Italia secondo Altroconsumo

Vodafone conquista la palma di operatore con la rete mobile più veloce in Italia. A dirlo è un rilevazione effettuata da Altroconsumo, in cui la GigaNetwork del gestore inglese ha ottenuto il punteggio medio più elevato nell’ultima classifica nazionale di “Che Banda”. L’app di Altroconsumo ha analizzato le performance dei principali operatori sulle reti 3G, 4G e 5G (dove presente) tra maggio 2019 e aprile 2020. Risultato: Vodafone si posiziona al primo posto per velocità di download e upload, la qualità di navigazione online e la visione di filmati in streaming.

«Un riconoscimento importante – scrive in una nota il gestore – che premia la qualità della rete di Vodafone. Un risultato frutto del costante impegno di Vodafone nella realizzazione e nello sviluppo costante di un’infrastruttura di rete affidabile, potente e all’avanguardia. Quella stessa rete che nel periodo dell’emergenza Coronavirus ha permesso a milioni di persone di restare in contatto e continuare a lavorare da casa, informarsi, studiare e intrattenersi, nonostante la crescita esponenziale del traffico dati».