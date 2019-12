Vodafone torna all’attacco con una promozione tipica da “operator attack” per cercare di riportare a casa i clienti persi negli ultimi mesi.

Il messaggio SMS dell’operatore anglossassone recita così:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 GB in 4G, minuti e Sms illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Il costo di attivazione è gratis. Vieni nei nostri negozi entro il 7 gennaio 2020 per attivare l’offerta.

Si tratta della promo Vodafone Unlimited che, come spiega il messaggio offre a fronte del pagamento di sette euro al mese, minuti e messaggi illimitati e traffico Internet per 50 GB.

Di più: il contributo di attivazione, solitamente di 6 euro, è gratuito. Il costo della Sim è di 10 euro comprensiva di 5 euro di traffico. I clienti che aderiscono all’offerta potranno anche godere di Smart Passport+ che offre fino a 60 minuti (30 minuti in entrata e 30 in uscita) di conversazione, 60 Sms e 500 MB a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi extra UE e in Usa, solo nel caso di utilizzo. Insomma, non proprio un granché.

Ma attenzione alla segreteria telefonica, che ha un costo di 1,50 euro al giorno, anche se solo nel caso la si utilizzi.

Insomma, è bene fare attenzione perché non è sempre tutt’oro quello che luccica e i 7 euro al mese rischiamo di diventare moltli di più se non si comprendono a fondo i termini di utilizzo del piano, quello che è compreso e quello che non è compreso.

La promo è destinata a coloro che ricevono il messaggio Sms, principalmente clienti di Iliad e degli altri operatori virtuali.