Volantino Esselunga: offerta tech con il gioco FIFA21 a 49 euro

Torna l’offerta tech del volantino Esselunga, che propone ai clienti dell’insegna milanese prodotti tecnologici a prezzi scontati, o a «prezzi corti», come da slogan storico della catena.

Ma questa volta, l’oggettto della promozione non è uno smartphone, come nell’ultima offerta, ma un gioco. Sì, uno dei titoli più famosi fra gli appassionati di games, ossia FIFA21, dello sviluppatore EA.

Il nuovo volantino Esselunga, che ha validità dall’9 al 28 ottobre e che come sempre va considerato ad esaurimento scorte, mette infatti in vendita FIFA21 a 49,90 euro.

Il gioco, come si legge sulla pagina di lancio della promozione, include upgrade per PS5, un’esperienza calcistica fra le più autentiche e complete di sempre, permette di gestire ogni momento nella Modalità Carriera, di condividere vittorie entusiasmanti in Volta Football, comprende più di 700 squadre, oltre 90 stadi e più di 30 campionati. Si tratta insomma di un Gameplay fortemente realistico che premia la fantasia e il controllo.

La promo del volantino Esselunga con FIFA21 è attiva sui punti vendita fisici dell’insegna. Potete controlla i negozi che aderiscono all’offerta QUI.