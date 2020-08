Prezzi davvero pazzi per il volantino Esselunga speciale multimediale uscito in queste ore. L’insegna milanese, nelle pagine dedicate all’elettronica di consumo, si concentra su alcune offerte che, pur se lette con attenzione, si confermano a dir poco folli, e quindi particolarmente convenienti.

Non si può non partire dal Tv Metz led da 32 pollici che, grazie allo sconto Fidaty Card, che vale un bel -40%, di può acquistare a soli 95 euro.

Passando ai cellulari, ci sono numerose occasioni: il Huawei Y5P, con schermo da 5,45 pollici e 32 GB di Ram, costa 99 euro; l’Oppo A9 2020, con 128 GB di memoria storage, ha un prezzo di 159 euro. Salendo di prezzo troviamo il Samsung Galaxy A41 con 64 GB di memoria a 249 euro e, infine, l’iPhone 11 da 128 GB a 799 euro.

C’è anche uno smartphone in promozione, l’Amazfit Bip Lite, che ci si può mettere in tasca con uno sconto del 30%, a 34 euro.

Infne, passando la mondo degli accessori, segnaliamo gli auricolari in-ear di Sbs, a 5,94 euro, con uno sconto del 40% per tutti i titolari di Fidaty Card.

Tutte le offerte del voltantino Esselunga sono valide fino al 22 agosto, sono come sempre ad esaurimento scorte, e valide nei negozi contrassegnati sulla brochure promozionale con un pallino rosso. Per vedere tutte le offerte e assicurarsi di entrare in punto vendita che le supporta, potete scaricare il volantino Esselunga a questo indirizzo Internet.