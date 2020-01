C’è un po’ di confusione nel volantino Esselunga Tech di questa settimana, alimentata sia dagli scarni dati tecnici offerti dal depliant dell’insegna lombarda, sia dall’errata interpretazione di alcuni blog e organi di stampa.

In realtà il volantino Esselunga parla piuttosto chiaro: in offerta, dal 2 al 15 gennaio c’è il P smart di Huawei, che viene offerto a 129 euro, un prezzo decisamente buono, difficile da trovare altrove, e NON il P smart 2019, un modello con il nome simile ma assai diverso quanto a specifiche tecniche.

L’inghippo è tutto qui: non si tratta dell’edizione 2019, uscita lo scorso gennaio, ma di quella dell’anno percedente. Molti lettori ci hanno contattato a tale proposito e per questo desideriamo confermare che lo smartphone che compare sul volantino Esselunga è il Huawei P smart (scheda tecnica qui). Il primo, quello base, quello del 2018.

È semplice riconoscerlo per la misura del display dichiarata: da 5,56 pollici e non da 6,21 pollici, Parla chiaro anche l’immagine che Esselunga ha scelto per il suo volantino: il pannello non è full screen e, soprattutto, non è dotato del notch a goccia come quello del P smart 2019. Ancora: il processore è un octa core da 2,36 Ghz, non il Kirin 710 realizzato con processo costruttivo da 12nm dell’edizione 2019. Anche Android è qui in versione 8 e non in versione 9 con Emui 9 come nel modello più recente.

Infine la batteria: da 3.000 mAh nella versione del 2018, poi aumentata a 3.400 in quella di inizio 2019.

Dunque, tutti coloro che vorranno sfruttare l‘offerta Tech del volantino Esselunga valido ancora per una settimana, potranno mettersi in tasca il p smart di Huawei a 129 euro. Un prezzo al momento non raggiunto da alcuna offerta reperibile su Internet (occhio anche ai costi di spedizione).

Come sempre, l’offerta del volantino Esselunga è valida fino ad esaurimento scorte.