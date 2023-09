Ea Sport FC 24 per PS4: offerta pazzesca sul volantino Esselunga

Non ha quasi fatto in tempo ad atterrare nei negozi che Ea Sport FC 24 di Electronic Arts è già a un prezzo super conveniente sul volantino Esselunga dedicato alla tecncologia.

Il titolo, disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, è infatti presente – nella sua versione per la PS4 – sull’offerta tech di Esselunga valida da oggi 29 settembre fino al 25 ottobre.

Oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati nell’esperienza calcistica più autentica mai creata su PC HyperMotionV per un movimento di gioco che riflette in maniera accurata l’azione sul campo del mondo reale.

EA Sports FC 24 per PlayStation 4 è in sconto sul nuovo volantino Esselunga al prezzo di 69,99 euro invece di 79,99 euro, prezzo di uscita del gioco.

Come sempre, quando si tratta del volantino Esselunga, l’offerta è a esaurimento scorte. Per scoprire tutti i punti vendita della catena lombarda che aderiscono alla promozione potrete consultare il sito ufficiale.