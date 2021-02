Volantino Mediaworld “La casa con me” con rate a tasso zero

È uscito il nuovo volantino Mediaworld “La casa con me”: la promo punta su prodotti per il nostro ambiente domestico, come lavatrici, asciugatrici e frigoriferi, ma anche su ped e cottura e offre la possibilità di rinnovare il parco degli elettrodomestici con prezzi scontati e diverse opportunità di pagamento.

Fra queste ultime c’è il tasso zero, cioé la possibilità di pagare i propri acquisti senza interessi e con in un massimo di venti rate.

Il volantino Mediaworld ha validità dall’8 al 25 febbraio, prevede il ritiro gratuito della merce ordinata online in negozio e, come optional, prevede una formula di asscurazione contro i guasti degli elettrodomestici per 36 mesi.

Tutte le offerte possono essere sfogliate qui e sono divise per categoria. Possibile, in alcuni casi e per certi prodotti, anche l’abbinata (ad esempio lavatrice + asciugatrice) a prezzi particolarmente convenienti.