Volantino Mediaworld: mega sconti e prezzi fatti a pezzi

Torna il nuovo volantino Mediaworld con i “mega sconti” offerti un’ampia categoria di prodotti.

L’insegna di elettronica di consumo, infatti, ha vagliato una serie di promozioni per invogliare il consumatore all’acquisto, abbinando inoltre altri servizi per rendere il tutto ancora più allettante, come la possibilità di acquistare a rate a tasso zero. Le occasioni sono valide fino al 19 agosto e possono essere visionate sul sito Internet ufficiale di Mediaworld.

Fra le tante offerte, segnaliamo quelle relative agli smartphone, con la possibilità di acquistare l’iPhone 11 (128 GB) con il 10% di sconto a 800 euro, lo Xiaomi Mi Note 10 Lite (128 GB) con il 30% di sconto a 279 euro, il Samsung Galaxy S20 con il 35% di sconto a 597 euro e il Huawei P30 Lite con il 30% di sconto a 194 euro.

Alle cifre che trovare sul volantino di Mediaworld dovrete aggiungere quello della spedizione, anche se per la maggior parte degli articoli è previsto l’acquisto su Internet e il ritiro gratuito presso il negozio più vicino. Un modo intelligente per sfruttare al massimo la promozione.

Il volantino Mediaworld, oltre agli smartphone, contiene sconti su Pc, laptop, notebook, Tv, grandi e piccoli elettrodomestici, musica e tempo libero.