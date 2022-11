Mediaworld prepara il Black Friday, ma quello vero, vero, vero

Offerta pazze da parte del volantino Mediaworld in digitale che, dopo aver lanciato una super promozione dedicata alla giornata del Singles’ Day, con uno sconto del 22% sui prodotti che fanno parte di tale promozione, ha confezionato un volantino ad hoc per il Black Friday, o comunque per una sorta di pre-Black Friday.

Dalla home page del volantino Mediaworld dedicato al Black Friday si può accedere alla diverse sezioni, che possono essere filtrate per categoria. Si va dalla telefonia alle console gaming, dagli accessori ai tablet e Pc, passando per grandi elettrodomestici, Tv, Home Cinema, Foto e videocamere, piccoli elettrodomestici, smart home e mobilità elettrica.

Il volantino Mediaworld ha validità fino al 16 novembre e sottolinea in tutte le sue parti, ripetendolo in modo quasi provocatorio, che le offerte al suo interno sono vere, vere e ancora una volta vere.

Gli sconti sono variegati e differenti fra loro a seconda della tipologia del prodotto, e arrivano anche oltre il 30% su alcuni articoli.

Il tutto in attesa che Mediaworld e tutti gli altri attori della consumer electronics si scatenino in occasione del “vero Black Friday”, chè sara venerdì 25 novembre.

Anche in quell’occasione, ne vedremo delle belle!