San Valentino si avvicina e le grandi insegne si preparano alle offerte dedicate alla festa più attesa dagli innamorati. Non poteva così mancare un nuovo volantino Mediaworld battezzato “Red Valentine“.

Per il 14 febbraio Mediaworld lancia una serie di offerte dedicate ai prodotti di Apple (valide da oggi 12 febbraio fino alla mezzanotte del 14 febbraio).

Il volantino prevede prezzi speciali per iPhone, Watch e Musica. Sconti sui modelli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 12, sulle cuffie Beats e sugli smartwatch Watch SE. Non manca, come detto, una speciale offerta dedicata al servizio musicale di Apple dedicata sia agli utenti iPhone sia a quelli Android. Mediaworld regala 4 mesi gratuiti di Apple Music. Per accedere alla promozione basta scaricare l’app dall’AppStore o dal Google Play (nel caso di smartphone Android) e poi scaricare uno speciale codice gestito dal sito di Mediaworld.

Per conoscere tutte le promozioni speciali riservate dal volantino Mediaworld per San Valentino potete consultare il sito dell’insegna.