Anche oggi, puntualissimo, il volantino Mediaworld “Solo Oggi” mette in promozione una settantina di prodotti esclusivamente per 24 ore. Un’occasione, per i clienti, per trovare un prodotto a prezzi scontati, un’occasione magari cercata da tempo.

Il volantino, che on-line può essere consulato qui, spazia oggi dalla telefonia al piccolo elettrodomestico, passando per Tv, computer, audio e grandi elettrodomestici, come lavatrici e frigoriferi.

Nel campo degli smartphone il volantino Mediaworld propone il Samsung Galaxy A12 con 64 GB di memoria a 159 euro (sconto di 10 euro), il Galaxy A12s a 149 euro (sconto 60 euro), il Motorola Moto G8 Power a 130 euro (sconto 50 euro) e lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G da 128 GB a 279 euro (sconto 20 euro).

Le offerte saranno disponibili sul sito dell’insegna fino alla mezzanotte di oggi.