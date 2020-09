Volantino Mediaworld Tech & The City: autunno di sconti

Mediaworld lancia il suo nuovo volantino Tech&The City contente le migliori offerte per smartphone, notebook e monopattini elettrici. Una serie di prodotti per vivere la città in modo smart.

Il nuovo volantino Mediaworld ha validità da oggi 21 settembre fino al 30 settembre e spazia dalla mobilità elettrica ai prodotti di Apple, dalla telefonia ai computer, dalla fotografia ai Tv e all’home video.

A supporto della vendita la possibilità di comprare online, di pagare a rate (fino a 20 rate con tasso zero) e di ritirare il prodotto gratuitamente nel punto vendita più vicino.

Gli amanti del brand della mela morsicata potranno trovare l’iPhone 11 (da 64 GB) a 769 invece che a 839, mentre il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter costa 349 euro invece di 399 euro.

Lo smartphone Samsung A20e è invece in promozione a 129 euro (dagli originali 169 euro del suo prezzo di listino).

La lista completa delle offerte è disponibile sul sito dell’insegna.