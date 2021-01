Il volantino Unieuro “Anticipa l’estate” è una delle ultime promo lanciata dalla catena di Forlì. Si tratta a tutti gli effetti di un salto avanti verso la stagione calda, perché il volantino ha come oggetto super sconti su condizionatori e climatizzatori.

Venti prodotti da “Fuoritutto“, con sconti sul prezzo sempre vicino al 50%. Acquistando ora e non aspettando l’estate si può comprare un modello a metà prezzo. E non è poco di questi giorni. Tanto, prima o poi, il caldo arriverà e per allora tante catene saranno sprovviste di prodotti ad hoc.

I prodotti in offerta sul nuovo volantino Unieuro che si può scorrere on-line, sono delle migliori marche: da Mitsubishi a Daikin, da GE a Samsung, da Panasonic a Electroline.

Un’altra chicca di questa offerta è che per tutti coloro che acquistano ora un condizionatore, c’è l’abbinata che offre una asciugatrice Whirlpool a prezzo scontato.

Unieuro prevede inoltre la consegna a domicilio gratuita, il ritiro in un punto vendita della catena e una speciale assistenza per estendere di 36 mesi la garanzia sul prodotto acquistato.