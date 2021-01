Nuovo volantino Unieuro e nuova sorpresa. L’insegna di Forlì ha infatti annunciato che il suo Fuoritutto, che sarebbe dovuto scadere alla mezzanotte di ieri, continuerà fino alla data del 7 febbraio.

Il volantino Unieuro Fuoritutto è stato l’argomento di conversazione delle ultime settimane per due principali motivi: la quantità di prodotti messi in saldo e la percentuale degli sconti, che vanno fino al 60%. In più, c’è la consegna grautita, un altro servizio da non sottovalutare.

La copertina del sito di Unieuro parte con il botto e vuole comunicare al cliente al primo sguardo alcune degli affari che si possono concludere con il Fuoritutto. Fra questi lo smartphone Xiaomi Mi 10 T scontato di 100 euro (a 399 invece che 499 euro), il Tv Samsung Led da 55 pollici a 449 euro invece di 499 euro, la lavatrice Candy 9 Kg al 50% a 299 euro anziche 599 euro e il notebook Acer Aspire 3 a 799 invece di 849 euro.

Ma all’interno ci sono più di 300 prodotti scontati con occasioni che spaziano dagli smartphone ai Tv, dai computer notebook ai piccoli elettrodomestici, passando per accessori, giochi, grandi elettrodomestici e accessori. E gli immancabili monopattini.

