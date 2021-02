Torna da questa mattina un nuovo volantino Unieuro dedicato a San Valentino. Dopo le follie del Fuoritutto, iniziativa che era stata prorogata fino all’8 febbraio, l’insegna di Forlì è pronta per una scintillante offerta, modulata però in maniera completamente differente.

Il volantino Lovely Days by Unieuro offre ai clienti un vero e proprio cashback. In pratica, per ogni 100 euro di spesa, il cliente riceve un buono da 20 euro da utilizzare dal 1° marzo 2021 al 18 aprile 2021.

La promo del nuovo volantino Unieuro è valida fino al 28 febbraio.

I prodotti compresi nell’offerta sono 261 e spaziano dagli smartphone ai Tv, dai tablet agli auricolari Bluetooth true wireless, dai monitor alle stampanti, passando per accessori ed elettrodomestici (piccoli e grandi).

Gli articoli presenti nel volantino possono essere fatti recapitare a casa con consegna gratuita o ritirati nel negozio più vicino. I buoni sconto ottenuti presso i punti vendita diretti Unieuro sono utilizzabili presso gli stessi e online sul sito Unieuro.it.



I buoni sconto ottenuti presso un affiliato Unieuro sono utilizzabili esclusivamente presso il medesimo punto vendita. L’iniziativa è inoltre valida per acquisti online sul sito Unieuro.it; in tal caso, i buoni saranno utilizzabili sul sito nonché presso i punti vendita diretti Unieuro.

La nuova promozione può essere consultata qui.