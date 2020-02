Tante offerte nel nuovo volantino Unieuro valido da oggi 27 febbraio fino al 19 marzo. L’insegna forlivese prevede infatti sconti su alcuni prodotti fino al 50% e la possibilità di acquistare alcuni articoli a rate con tasso zero.

Come spesso accade nel volantino Unieruo gli smartphone fanno la parte del leone. Fra le tante offerte spicca quella riguardante il Samsung Galaxy S10E, che viene venduto con uno sconto del 44%: a 429 euro anziché 770 euro, con un guadagno netto per il consumatore di 300 euro. Il volantino Unieuro si prepara dunque all’uscita del Samsung Galaxy S20, che avverrà il 13 marzo, per ripulire gli scaffali da un prodotto targato 2019, ma che ancora oggi può contare su caratteristiche tecniche di fascia alta. Neppure il volantino Esselunga di qualche settimana fa era riuscito a fare tanto, fermandosi a 499 euro. S10 E vanta un pannello da 5,8 pollici, il processore Exynos 9820, una doppia fotocamera da 12+16 Megapixel e 128 GB di spazio memoria.

Fra gli altri prodotti del volantino Unieuro segnaliamo: iPhone 11 a 839 euro (invece di 889 euro), Samsung Galaxy A50 a 249 euro (invece di 359 euro), Oppo Reno2 Z a 299 euro (invece di 349 euro) e Huawei P smart+ 2019 a 179 euro (invece di 259 euro).

Infine, una super offerta riguarda anche i TV: il modello Samsung Series 7 TV UHD 4K 50″ (codice RU7400 2019) può essere acquistato a 399 euro anziché a 699 euro con 300 euro netti di sconto.

Potete consultare tutte le offerte del volantino Unieuro Batticuore sul sito dell’insegna.