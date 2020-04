È uscito il nuovo volantino Unieuro, dal titolo “Se vuoi puoi“. Trecentoundici prodotti fra cui scegliere che spaziano dagli immancabili smartphone ai Tv, dai tablet alle stampanti, dagli accessori alle scope elettriche.

Unieuro mantiene anche due importanti promozioni, iniziate con il lockdown italiano a causa del coronavirus, su molti dei prodotti in promozione: parliamo della consegna gratuita per tutti gli acquisti superiori ai 49 euro e alla possibilità di comprare a rate con tasso zero.

Nel volantino Unieuro Se Vuoi Puoi, che ha validità fino al 3 maggio e ci dovrebbe portare per mano alla riapertura di negozi e delle principali attività, troviamo lo smartphon Huawei P30 Lite a 229 euro, lo Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro, il Samsung Galaxy A20e a 139 euro e il Galaxy A40 a 189 euro.

In offerta anche l’iPad di Apple con schermo da 10,2 pollici e 32 GB a 349 euro e il Samsung Galaxy Tab S5e (da 10,5 pollici) a 399 euro.

Sul fronte delle stampanti e dei multifunzione spicca la HP OfficeJet 8012 a getto termico d’inchiostro a 89,99 euro.

Per tutti coloro che volessero avere un’idea complessiva del pacchetto di offerte del nuovo volantino Unieuro possono navigare QUI.