Continuano le offerte del volantino Unieuro, che ha validità fino al prossimo 5 aprile.

L’insegna forlivese, che l’altro ieri ha comunicato la progressiva apertura dei suoi punti di vendita fisici, proprio per venire incontro alle esigenze di necessità dei propri consumatori, ha deciso di continuare a investire sulle promo on-line, con un nutrito bouquet di prodotti in promozione, con finanziamenti a tasso zero e spedizioni gratuite per tutti gli acquisti superiori alla cifra di 49 euro.

Fra le tante offerte segnaliamo la presenza del nuovo Huawei P40 Lite a 299 euro, cifra che comprende le cuffie true wireless Freebuds 3 in omaggio.

Altro smartphone con un eccellente rapporto qualità/prezzo è OPPO A9 2020, venduto a 199 euro, con lo sconto del 20% sul suo prezzo di 249 euro.

Super offerta anche per il brand Motorola: si possono acquistare, al prezzo di 399 euro, ben due dispositivi: il Motorola One e il Motorola E6, il tutto con lo sconto del 31% sul prezzo che invece si pagherebbe acquistando i due prodotti separatamente.

Sempre all’insegna del 2×1 la promo che mette in vendita due modelli LG: K50S + K40S si possono acquistare per la cifra complessiva di 199 euro.

Insomma, il volantino Unieuro di conferma ricco di offerte speciali, che spaziano anche nel resto del mondo della consumer electronics, dai Tv, ai frigoriferi, passando per condizionatori e piccoli elettrodomestici.

Se volete sfogliare il volantino Unieuro completo potete cliccare QUI.