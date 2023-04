Warren Buffet: molti utenti non abbandonerebbero l’iPhone neanche per 10.000$

Il miliardario Warren Buffet, il quinto uomo più ricco del mondo, è apparso sul canale CNBC elogiando il produttore tecnologico Apple e affermando che l’ecosistema dei suoi prodotti sarebbe così ben progettato da non convincere nessuno ad abbandonare il proprio iPhone, nemmeno per 10.000 dollari. Buffet, che detiene il 43,5% dei fondi impegnati della sua banca Berkshire Hathaway in azioni Apple, ha elogiato il prodotto come “incredibilmente prezioso” e ha lodato il CEO Tim Cook per la sua gestione straordinaria.

Nonostante l’investimento significativo in Apple, Buffet ha espresso dubbi sulla linea di produzione dell’iPhone, in particolare riguardo al subappaltatore TSMC, responsabile della produzione di alcuni componenti del dispositivo. Buffet ha investito 4,1 miliardi di dollari nella TSMC nel novembre 2022, ma ha venduto l’86% delle sue azioni nella società nel febbraio 2023. Questa ammissione di errore è stata sorprendente da parte del noto investitore con una buona visione del mercato a lungo termine.

Nonostante ciò, Buffet continua ad aumentare il suo investimento in Apple, dimostrando il suo sostegno alla gestione dell’attività di Cook.