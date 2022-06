WatchOS 9 debutta con il monitoraggio del sonno completo e metriche più accurate

Dopo iOS 16, WatchOS ha ottenuto la sua dose di nuove funzionalità al WWDC 2022. Scopriamo insieme la versione 9!

Parola d’ordine: rimanere connessi

La nuova versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch Apple avrà nuovi quadranti. WatchOS 9 ne aggiunge 4 davvero interessanti:

il primo che mostra il globo terrestre in tempo reale per vedere l’andamento della giornata;

la seconda per visualizzare il calendario lunare;

il terzo, Play Time, mostra solo numeri animati molto infantili;

il quarto, Metropolitan, incorpora un carattere tipografico che si espande ruotando la corona.

A questo si aggiunge una nuova interfaccia su alcune schermate del sistema, in particolare per le notifiche, che ora sono sotto forma di carte sovrapposte, o per Siri.

Anche diverse applicazioni compatibili vengono aggiornate per portare un po’ di novità, come Apple Podcasts, che consente di trovare nuovi podcast tramite la funzione di ricerca e Listen Now. Diventa anche possibile disattivare il microfono durante un webex.

La salute al centro di tutto

Come sempre, la salute è un punto importante di watchOS. Apple afferma quindi di aver notevolmente migliorato il rilevamento del movimento grazie al machine learning consentendo non solo di comprendere le oscillazioni verticali del braccio durante il movimento, ma anche la rotazione del busto.

Le misurazioni del numero di passi e delle distanze diventano così più precise e l’Apple Watch può ora visualizzare la tua zona di frequenza cardiaca per esercizi sempre più efficaci a seconda dell’obiettivo che ci si sta prefiggendo.

WatchOS consente anche di creare tipi di esercizi, inclusa la distanza che si vuole correre, o sport multi-esercizio, come il triathlon. Ovviamente ci sono gli avvisi direttamente sullo schermo, oltre a delle vibrazioni per essere avvisati quando c’è ad esempio una variazione della frequenza cardiaca.

Monitoraggio del sonno completo

Dalla versione 7, watchOS offre il monitoraggio del sonno, seppur molto impreciso. Con watchOS 9, il monitoraggio del sonno è ora completo. Grazie agli accelerometri dell’orologio connesso e al sensore di frequenza cardiaca, l’Apple Watch può ora fornire maggiori informazioni sulle diverse fasi del sonno (veglia, REM, sonno profondo, ecc.).

Le informazioni sono quindi disponibili dall’applicazione Salute che migliora ulteriormente con AiFib History che rileva la percentuale di anomalie cardiache.

Non dimenticare la pillola

Infine, watchOS 9 aggiunge una funzionalità che dovrebbe interessare tantissime persone: un promemoria per i farmaci. Che si tratti di pillole, vitamine o integratori, sarà possibile scansionare il codice a barre con il proprio iPhone per aggiungere il farmaco all’app Salute e impostare un promemoria regolare. Non dimenticherai mai più le tue pillole!

L’applicazione coglie l’occasione per dare alcuni consigli quando alcuni farmaci hanno controindicazioni, come ad esempio la miscelazione con l’alcol.