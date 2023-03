Mercato wearable: forte calo nel Q4/2022, timida ripresa prevista nel 2023 [Canalys]

La società di analisi Canalys ha pubblicato le sue ultime stime relative al mercato dei wearable e delle smartband. I dati mostrano un quarto trimestre 2022 complesso con un calo delle spedizioni del 18% pari a circa 50 milioni di unità.

Il risultato segna un calo a due cifre per il segmento in un trimestre, il quarto, tipicamente forte per stagionalità. La categoria degli smartwatch ha registrato un risultato simile con un calo a doppia cifra del 17%.

Le band hanno registrato il loro nono calo consecutivo con un decremento del 43%, mentre gli smartwatch basic sono cresciuti solo del 3%.

I produttori hanno risentito dell’impatto del difficile contesto macroeconomico nel quarto trimestre. Apple, il leader della categoria degli smartwatch e del mercato complessivo dei wearable, ha visto scendere il suo business del 17% con una netta diminuzione delle vendite e un brusco risveglio rispetto al confronto con il suo trimestre più forte nel 2021.

Nonostante un -25% dovuto al calo delle spedizioni di Fitbit, Google è salita al secondo posto con una crescita del 16% degli smartwatch spinta anche dal lancio del suo Pixel Watch.

Xiaomi, Huawei e Samsung hanno tutti subito grandi cali. Samsung è scesa al quinto posto, con un calo del 35%, una situazione – secondo gli analisti di Canalys – causata dalla migrazione alla piattaforma WearOS a dal limitato aggiornamento della serie Galaxy Watch 5.

Nonostante il calo delle spedizioni trimestrali di smartwatch, Apple, Samsung e Huawei hanno mantenuto la crescita annuale, contribuendo alla lieve crescita degli smartwatch nel 2022.



Complessivamente nel 2022, gli smartwatch sono cresciuti del 3%, i basic watch del 21% mentre le smartband sono diminuite del 39%, portando l’intero mercato degli indossabili a diminuire del 5%.

“Si prevede che il mercato dei wearable e delle band crescerà di un modesto 2% nel 2023”, ha affermato l’analista di Canalys Cynthia Chen. “Ci aspettiamo invece che le band più “basiche” continuino a diminuire, mentre gli smartwatch cresceranno, anche se la crescita sarà limitata al di sotto del 10%”.

Canalys prevede che gli smartwatch, registrino una crescita dell’8%.