WearOS e autonomia: Qualcomm ci riprova con i processori per smartwatch Snapdragon Wear 5100

L’autonomia degli smartwatch basati su WearOS di Google continua a non brillare. Per risolvere questo problema, Snapdragon è a lavoro sul futuro chip per orologi connessi. A confermarlo sono i primi leak, che riportano un’autonomia drasticamente migliorata rispetto alle generazioni precedenti.

Il sito tedesco WinFuture ha avuto modo di scoprire le caratteristiche del prossimo chip per orologi connessi di Qualcomm chiamato Snapdragon Wear 5100. Una delle principali novità di questo nuovo chip dovrebbe essere l’arrivo di un’incisione molto più fine a 4 nm. Ricordiamo che il precedente chip di Qualcomm, lo Snapdragon Wear 4100, era inciso a 12 nm. Questo processo dovrebbe in particolare consentire una migliore gestione dell’energia, e quindi una migliore autonomia.

L’autonomia dovrebbe essere rafforzata anche sulla versione “Plus” dello Snapdragon Wear 5100, lo Snapdragon Wear 5100+. Questo SoC dovrebbe incorporare un secondo co-processore, inciso a 22 nm, dedicato proprio alla gestione di attività ad alta efficienza energetica. L’utilizzo di un processore meno potente per attività che non richiedono prestazioni elevate dovrebbe consentire agli orologi dotati di esso di durare più a lungo.

Entrambe le versioni dello Snapdragon Wear 5100 dovrebbero essere dotate di un processore con quattro core Cortex-A53 con clock a 1,7 GHz insieme a un chip grafico Adreno 702 da 700 MHz. Beneficerebbero anche di una memoria RAM LPDDR4X fino a 4 GB e di una memoria flash eMMC 5.1.

Più sorprendentemente, entrambe le versioni sarebbero dotate di un ISP, un processore di elaborazione delle immagini. Generalmente integrato nei SoC degli smartphone, questo elemento consentirà di gestire l’acquisizione e l’elaborazione delle foto. In questo caso, Snapdragon Wear 5100 e 5100+ potrebbero elaborare immagini da due sensori (13 e 16 Megapixel) e registrare video a 1080p. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che i produttori riusciranno a trarre vantaggio da questo ISP per integrare le fotocamere nei loro orologi connessi.

Non è ancora noto quando Qualcomm presenterà ufficialmente il suo nuovo processore Snapdragon Wear 5100. Inoltre, dovremo ancora aspettare prima di scoprire questo nuovo SoC sugli orologi connessi disponibili in commercio. Tradizionalmente, tuttavia, Qualcomm è il fornitore di apparecchiature preferito per i produttori di orologi con Wear OS. Troviamo quindi chip Snapdragon Wear su smartwatch di TicWatch, Fossil, MontBlanc o Tag Heuer.