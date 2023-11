WhatsApp: arriva la verifica dell’account con l’email

WhatsApp sta distribuendo un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta, con la versione 2.23.24.10. Cosa c’è di nuovo in questo aggiornamento?

La celebre chat sta per lanciare una nuova funzionalità, al momento disponibile solo per alcuni beta tester, per proteggere l’account utilizzando un indirizzo email. In pratica si tratta di una procedura di mail verification dell’account.

WhatsApp: verifica con l’email

WhatsApp ha dunque lavorato allo sviluppo di una nuova funzionalità di sicurezza volta a portare una migliore esperienza per gli utenti della chat. La propria email, dunque, diventa un ulteriore modalità per accedere al propro account. Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.24.10, disponibile su Google Play Store, il sito wabetainfo ha scoperto che questa funzionalità era già disponibile per alcuni beta tester.





Come potete vedere nello screenshot qui sopra, c’è una nuova sezione chiamata “Indirizzo email” che consente agli utenti di associare un indirizzo email al proprio account WhatsApp per una maggiore sicurezza.

In particolare, sembra che l’indirizzo email verrà utilizzato per aiutare gli utenti ad accedere al proprio account in determinate situazioni. Se volete scoprire se tale funzione è già disponibile per il vostro account, andate in Impostazioni WhatsApp > Account > Indirizzo email. Qui potrete configurare la nuova funzione.

È importante sottolineare che questa funzione è facoltativa ma è consigliabile abilitarla se si desidera accedere al proprio account WhatsApp da un altro dispositivo utilizzando l’email. L’opzione di verifica via SMS resterà comunque ancora disponibile.



Anche se scegliete di associare il vostro indirizzo email all’account WhatsApp, avrete comunque sempre bisogno del numero di telefono per creare un account e potrete continuare ad accedervi utilizzando il numero di telefono. Il numero di telefono rimane l’identificatore univoco dell’account e un modo fondamentale ed essenziale per accedere all’account WhatsApp.

L’introduzione della funzione “Indirizzo e-mail” rappresenta un ulteriore livello di sicurezza, progettato per offrire agli utenti, un mezzo alternativo per accedere ai propri account e migliorare la loro esperienza complessiva.

La funzionalità è disponibile per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti WhatsApp beta per Android dal Google Play Store e verrà distribuita ad ancora più persone nelle prossime settimane.