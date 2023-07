WhatsApp arrivano i videomessaggi da inviare in chat

I messaggi vocali sono usati da milioni di persone in tutto il mondo, ogni giorno. WhatsApp, che offre questa funzionalità da tempo, va oltre: ora sarà possibile inviare videomessaggi, portando la messaggistica a un nuovo livello.

WhatsApp abbraccia la messaggistica video

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato su Instagram l’arrivo di questa nuova funzione, come riportato sul blog di WhatsApp. Ha condiviso un video per spiegare come funziona.

Inviare un videomessaggio è semplice come inviare un messaggio vocale. Durante una conversazione, nella parte inferiore destra dello schermo troverai l’icona del microfono all’interno di un cerchio verde. Di solito, è sufficiente tenerlo premuto per registrare un messaggio vocale. Ora, con un solo tocco, passerai alla fotocamera all’interno dello stesso cerchio, attivando la modalità dei videomessaggi.

Mantenendo premuto, registrerai un video. Per interrompere la registrazione e liberare la mano, puoi scorrere il dito verso l’alto senza dover continuare a premere sullo schermo. Quando il destinatario clicca sul video, si avvierà automaticamente senza audio.

Messaggi video più brevi e veloci

I messaggi vocali troppo lunghi possono essere frustranti: su WhatsApp possono durare anche diversi minuti. Con i videomessaggi, l’applicazione potrebbe ridurre il tempo di registrazione, considerando che il formato video richiede più dati rispetto all’audio.

Per questo motivo, i videomessaggi avranno una durata massima di 60 secondi, senza possibilità di superare questo limite. WhatsApp assicura che questi file saranno protetti da crittografia end-to-end, come gli altri contenuti inviati in una chat. Infine, l’applicazione specifica che i videomessaggi stanno iniziando a essere distribuiti e saranno presto disponibili per tutti gli utenti.