Con la nuova funzione di WhatsApp non perdete mai più una chiamata di gruppo

Dopo aver acquisito una popolarità mondiale, WhatsApp deve continuamente evolversi per offrire sempre nuove funzionalità. Recentemente, l’applicazione si è concentrata sulla qualità di foto e video inviate sulla piattaforma, offrendo una maggiore libertà d’azione agli utenti. Anche l’attesa modalità multi-dispositivo è entrata in fase beta pronta per essere rilasciata ma, questa volta, il servizio ha concentrato i suoi sforzi sulle chiamate di gruppo.

Fino ad oggi era necessario rispondere ad una chiamata all’ “ora X” per partecipare a una conversazione con più persone. Se non si rispondeva a questa, non era più possibile accedervi. WhatsApp rende quindi le chiamate di gruppo meno “punitive” dando la possibilità di partecipare anche dopo aver avviato una conversazione con i propri amici o familiari.

Per fare ciò, l’interfaccia viene leggermente rinnovata e accoglie un’icona del telefono e della fotocamera quando una chat di gruppo è in corso, a cui si potrà fare clic in qualsiasi momento per unirsi alla conversazione.

Disponibile da ieri

Implementata da ieri, lunedì 19 luglio 2021, questa nuova funzionalità colma un piccolo gap rispetto a Google Meet o Zoom (ma anche Messenger), che da tempo offrono questo tipo di soluzione. È chiaro che la concorrenza tra i diversi servizi spinge al miglioramento per la felicità degli utenti.