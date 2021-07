Wear OS riceve un nuovo aggiornamento dedicato al Play Store

Appena il mese scorso Samsung ha annunciato OneUI Watch, piattaforma nata dall’unione fra Tizen e Wear OS. Google ha però intenzione di continuare a supportare quest’ultimo sistema operativo, come dimostrano le funzionalità introdotta dall’ultimo aggiornamento.

Il Play Store di Wear OS ha infatti ricevuto un nuovo design in linea con l’interfaccia Material You. L’obiettivo è quello di rendere la navigazione più semplice sul piccolo schermo dello smartwatch. Fra i cambiamenti si possono notare i blocchi rettangolari trasformati in blocchi a forma di pillola, le ridotte dimensioni delle icone e il carattere più chiaro e leggibile.

Sempre sul Play Store hanno fatto la loro comparsa nuove categorie dedicate alle app compatibili con gli smartwatch, consentendo di trovarle molto più rapidamente. In aggiunta l’ultimo aggiornamento introduce la possibilità di scaricare le applicazioni di Wear OS da remoto attraverso il proprio smartphone.

Samsung ha confermato che l’aggiornamento arriverà su tutti i dispositivi nelle prossime settimane.