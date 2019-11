WhatsApp copierà Telegram: in arrivo i messaggi che si autodistruggono

WhatsApp è al lavoro su una nuova funzionalità chiamata “Elimina messaggi” che consente agli utenti di configurare i propri messaggi in modo da autodistruggersi dopo un periodo di tempo predefinito.

I messaggi in grado di autodistruggersi sono presenti da molto tempo nella rivale Telegram e possono essere utilizzati sia su iOS che su Android. Telegram include anche una serie di funzioni extra come le chat private e gli avvisi per gli screenshot.

WhatsApp, tuttavia, abiliterà i messaggi che si autodistruggono nelle conversazioni standard e, stando a quanto riferito da WABetaInfo, questa funzione è già attiva nella versione beta 2.19.348 per Android. Si chiama “Elimina messaggi” e può essere abilitata dalla schermata delle informazioni di contatto. L’opzione è anche offerta ai gruppi ma in questo caso solo gli amministratori possono attivarla.

I messaggi autodistruggenti di WhatsApp arriveranno con diversi valori predefiniti, vale a dire: 1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese e 1 anno. Il supporto per i tempi personalizzati non sembra essere ancora pianificato, ma tali funzionalità mancano anche su Telegram.

Inutile dire che “Elimina messaggi” non è ancora pronta e potrebbe volerci un po’ prima del rilascio pubblico. A quanto pare, la funzionalità è già in una fase di sviluppo avanzata, in quanto supporta anche la modalità dark nell’app. Proprio il tema oscuro per WhatsApp deve ancora essere rilasciato pubblicamente, pertanto c’è la possibilità che entrambe possano arrivare insieme come parte dello stesso aggiornamento.