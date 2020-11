WhatsApp: è ufficiale, i messaggi temporanei arrivano sull’app

Ora è ufficiale. Tramite un post sul blog pubblicato dal team dell’applicazione di messaggistica, è arrivata la conferma di WhatsApp che attendevamo nelle ultime settimane.

“Il nostro obiettivo è rendere le conversazioni su WhatsApp il più vicino possibili alle conversazioni reali, il che significa che non è necessario tenerne traccia per sempre. È quindi con entusiasmo che stiamo lanciando una funzionalità che consente di inviare messaggi temporanei su WhatsApp.”

Questa funzione, se abilitata, eliminerà tutti i messaggi sette giorni dopo che sono stati inviati. Pertanto, per le singole conversazioni, ciascuna delle due parti può attivare o meno questa tipologia di funzione. Nelle chat di gruppo, solo gli amministratori avranno questa capacità.

Questa funzione verrà avviata con i messaggi che scompaiono dopo 7 giorni, poiché riteniamo che ciò offra la tranquillità di sapere che le tue conversazioni non verranno mantenute a tempo indeterminato, senza sacrificare la comodità di poter sapere qual è stato l’oggetto della tua discussione.

Alcuni punti aggiuntivi devono essere chiariti. Si precisa che i messaggi inviati prima dell’attivazione di questa nuova opzione non vengono interessati e quindi non saranno cancellati.

Inoltre, se invii un messaggio temporaneo contenente un media (foto, video), anche quel contenuto verrà eliminato. Tuttavia, se il tuo contatto ha abilitato il caricamento multimediale per impostazione predefinita sul proprio account WhatsApp, le immagini ei video saranno comunque salvate sul telefono.

I team di WhatsApp precisa che questa distribuzione coinvolgerà gli utenti in tutto il mondo e avverrà gradualmente per tutto il mese di novembre. La piattaforma offre già una pagina che spiega come attivare o disattivare questa funzionalità.