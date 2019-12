Whatsapp: arriva la funzione di cancellazione automatica dei messaggi

WhatsApp continua lo sviluppo della propria app di conversazione con una funzione che dovrebbe riguardare esclusivamente le chat di gruppo.

Dunque, dopo le voci ricorrenti che volevano l’arrivo della terza spunta blu, bollate però come bufala, ora sarebbe in arrivo una funzione di WhatsApp in test da parecchio tempo. Già a ottobre, infatti si era parlato di “Disappearing Messages”, senza però che fosse particolarmente chiaro lo scopo della nuova feature.



Ora la funzionalità è stata nuovamente rilevata nella versione 2.19.275 di WhatsApp Beta per Android e ciò ci permette una migliore comprensione del suo scopo.

Ora la funzione è stata perfezionata e rinominata in “Elimina messaggi” e consente agli utenti di far scadere dopo un determinato periodo di tempo (un’ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno) i messaggi di una chat.

Secondo quanto sostenuto da WABetaInfo, la funzione avrebbe l’obiettivo di impedire alle conversazioni di gruppo di occupare troppo spazio sugli smartphone. La funzione “Elimina messaggi” della chat di gruppo sarà però accessibile solo dall’amministratore della chat, e l’impostazione si applicherà a tutti i partecipanti al gruppo.