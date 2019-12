Whatsapp e la terza spunta blu. Ci dobbiamo credere?

Whatsapp è sempre al centro delle attenzioni dei media e dei consumatori. Ogni nuova feature di Whatsapp scatena dibattiti e commenti. E così anche per la nuova funzione di cui si parla da settimane.

Il popolare servizio di chat, infatti, potrebbe introdurre la terza spunta blu, in aggiunta alla prima, in realtà grigia che indica il ricevimento del messaggio da parte del destinatario, e la seconda, blu, che ne conferma la lettura.

Dunque quale funzione avrebbe la terza spunta blu?

Quella di venire a conoscenza che è stato fatto uno screenshot della conversazione, un po’ come avvine già in altra chat, come SnapChat o FaceTime. La terza punta blu indicherebbe che una delle due parti ha scattato una foto alla chat e quindi è in possesso dello storico o potrebbe a sua volta inoltrarla senza il consenso dell’altra.

Una iniziativa che potrebbe trovare una giustificazione e che si porrebbe soprattutto a garanzia della risevatezza delle conversazioni e della privacy degli utenti, che ben si concilierebbe con la decisione, presa quasi un anno fa, di limitare il numero di inoltri di un messaggio.

Purtroppo, però, una veloce ricerca nel Web, mostra che i rumors sulla terza spunta blu non provengono da Whatsapp e, inoltre, circolano da quasi un anno. Per tale motivo, al momento, la nuova funzione sembrerebbe molto più una speranza degli utilizzatori della piattaforma piuttosto che una funzione in arrivo. Insomma, una sorta di leggenda metropoliana (se non vogliamo chiamarla bufala) che sembra destinata a rimanere tale.

Almeno fino a nuova notizia.