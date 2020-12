WhatsApp potrebbe non funzionare più a partire dai primi giorni del 2021 su molti smartphone. Come avvenuto in passato, il software di chat più famoso al mondo sfrutta l’inizio dell’anno per rivedere le compatibilità con i telefoni meno longevi.

Lo scorso anno, ad esempio, WhatsApp aveva eliminato la compatibilità con gli smartphone Windows Phone e con i dispositivi Android più vecchi.

Ma cosa succederà quest’anno? In mancanza di un comunicato ufficiale, che tarda ad arrivare, possiamo comunque provare a fare il punto della situazione e capire su quali telefoni WhatsApp smetterà di funzionare.

Con tutta probabilità l’app di proprietà di Mark Zuckerberg non potrà più essere utilizzata con versioni di Android inferiori alla 4.0.3.

Per quanto riguarda iPhone, invece, il discorso si fa più spesso: sembra infatti che il supporto verrà tagliato per tutti i modelli che non girano almeno su iOS 9.

Per continuare a utilizzare tutti i servizi e le funzionalità offerti da WhatsApp, la pagina di supporto dell’azienda ha consigliato agli utenti di aggiornare il proprio sistema operativo alla versione più recente.