WhatsApp introduce la modifica dei messaggi su iOS e nuove opzioni di privacy

Qualche settimana fa, la modifica dei messaggi è arrivata in beta su WhatsApp, solo per smartphone Android. Ora tocca agli iPhone sfruttare questa nuova funzionalità, visto che arriva anche in versione beta nella versione TestFlight 32.10.0 di WhatsApp, come sottolinea WABetaInfo.

La modifica dei messaggi sta arrivando su iOS

Alcuni utenti hanno accesso per modificare i messaggi inviati. Possono modificarli fino a 15 minuti dopo l’invio. Poiché hanno lo scopo di correggere errori di battitura, non possono essere modificati a lungo termine, per evitare qualsiasi manipolazione.

Il media specializzato WABetaInfo afferma di confermare che non vi è alcun limite al numero di modifiche che possono essere apportate. Aggiunge che “non è possibile modificare un messaggio inviato da un altro dispositivo” e che la funzionalità verrà migliorata in un futuro aggiornamento.

Potrai scegliere chi può chiamarti

Tra gli altri miglioramenti aggiunti in questa beta per iOS, c’è una nuova opzione di privacy per filtrare ulteriormente le chiamate in arrivo. Gli utenti potranno silenziare le chiamate in arrivo da numeri sconosciuti, cosa che limita le chiamate spam senza doverle bloccare manualmente.

Un altro grande punto di miglioramento di WhatsApp sono le comunità. Riunendo più gruppi, permettono di strutturare le discussioni in diversi canali. In questa versione beta, “gli amministratori della comunità possono ora menzionare i gruppi che appartengono alla comunità nel gruppo di annuncio della comunità”, che aiuta a evidenziare più gruppi.

Inoltre, viene aggiunto un nuovo pulsante nell’intestazione dei gruppi di annunci di una comunità, che consente di aprire tutti i gruppi di detta comunità.