WhatsApp: la modalità multi-dispositivo non è per gli smartphone

Sapevamo che la modalità multi-dispositivo di WhatsApp sarebbe arrivata in versione beta e la promessa è stata mantenuta. Infatti, da poche ore, alcuni utenti selezionati possono testare questa funzionalità.



In questa occasione apprendiamo che l’opzione ci consente di connettere fino a quattro altri dispositivi al proprio account WhatsApp, ma non più di uno smartphone alla volta come si sperava.

Gli altri dispositivi da cui si accederà all’app di messaggistica istantanea non dovranno essere smartphone.

La buona notizia è che il telefono non avrà più bisogno di rimanere online per utilizzare WhatsApp sul Web, su un computer o su un tablet. È possibile utilizzare contemporaneamente fino a quattro dispositivi aggiuntivi e un telefono.

Un altro elemento da sapere è che non sarà possibile inviare un messaggio o effettuare una chiamata tramite WhatsApp Web da un computer a persone che utilizzano una versione obsoleta dell’applicazione.

Resta da vedere se il team di WhatsApp riuscirà ad aggirare gli ostacoli tecnici per offrire la modalità su due smartphone contemporaneamente o se rimarrà vincolata ai computer.