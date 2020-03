WhatsApp: la tenuta dei server è a rischio

Internet sta registrando un enorme picco di utilizzo a causa della diffusione del COVID-19, segno che le persone hanno ridotto i legami sociali e passano più tempo a casa.

Allo stesso tempo, un tale picco di utilizzo starebbe diventando insostenibile per Facebook e WhatsApp che potrebbero presto diventare inaccessibili senza i dovuti aggiornamenti all’infrastruttura server.

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg afferma che l’azienda sta lavorando per prevenire un’interruzione attraverso il raddoppio della capacità dei server ma queste misure preventive potrebbero non bastare.

“Non è ancora un boom mondiale”, ha detto Zuckerberg. “Ma se si arriva a questo, allora dobbiamo davvero assicurarci di essere pronti”

Come Capodanno

Il proprietario di Facebook ha confrontato l’utilizzo registrato in questi giorni su WhatsApp con quello che si verifica in genere intorno a Capodanno quando tutti usano l’app per inviare foto o effettuare chiamate.

“Siamo su una base che può reggere ben oltre la notte di Capodanno. Ci stiamo solo assicurando che possiamo farcela, questa è la sfida che stiamo cercando di affrontare”, ha affermato.

Facebook e WhatsApp non sono gli unici ad avere problemi a causa del numero di persone che lavorano da casa in questi giorni. La stessa Microsoft ha annunciato una serie di modifiche a Office 365 nel tentativo di prevenire rallentamenti, limitando una serie di funzionalità non essenziali nel tentativo di allocare più risorse per le attività sotto stress in questi giorni.