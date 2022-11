WhatsApp Message Yourself: cos’è e come funziona

WhatsApp sta lanciando la nuova funzione Message Yourself sia per gli utenti iOS sia per i clienti Android.

La funzione, inizialmente testata in versione beta e ora viene resa disponibile a tutti, permette di inviare un messaggio a se stessi.

Si tratta, nella pratica, di una chat visibile e accessibile solo al titolare dell’account e funziona esattamente come qualsiasi altra chat o gruppo.

Lo spazio può essere utilizzato per scrivere note importanti a se stesso, salvare collegamenti Web o caricare documenti e note vocali. Questa funzione è già disponibile da tempo su altre piattaforme, in particolare Telegram, che l’ha offerta sin dal lancio.

WhatsApp ha iniziato a testare pubblicamente Message Yourself a ottobre e permette ora di bypassare le soluzioni “fai-da-te” viste in passato: fra questa c’era la possibilità di creare un gruppo con altre persone e poi rimuoverle tutte così da creare essenzialmente una chat privata per se stessi.