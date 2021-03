Ora WhatsApp permette di videochiamarsi dal computer

La funzione era attesa da tempo e ora finalmente è arrivata l’ufficialità. WhatsApp ha annunciato la possibilità di effettuare chiamate audio o video direttamente dall’interfaccia web della sua applicazione.

“Le videochiamate su WhatsApp permettono di sentirsi più vicini ai propri familiari e amici in tempi di pandemia, a prescindere dal luogo in cui ci si trovi o del dispositivo che si utilizza”, afferma WhatsApp.

Dallo scorso anno, diversi rumors suggerivano che WhatsApp stesse lavorando per portare le chiamate audio e video sul computer. Ad ottobre erano apparse alcune icone che suggerivano l’arrivo di tale funzionalità in beta. A dicembre, la funzione è stata implementata per gli utenti in fase beta.

WhatsApp specifica anche in un post sul blog che le chiamate funzionano sia in orizzontale che in verticale, ma anche che la finestra del video può essere ridimensionata sullo schermo sopra le altre.

Come le conversazioni scritte, anche le chiamate vocali e video sono crittografate end-to-end. Ciò significa che WhatsApp e la sua società madre, Facebook, non possono visualizzarne il contenuto.

Inizialmente, la funzionalità verrà distribuita solo per le chiamate tra due persone. Le conversazioni audio o video di gruppo arriveranno ma ad oggi non c’è una data confermata.