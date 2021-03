Xiaomi Redmi Note 10: quattro smartphone per la fascia media

Xiaomi si riconferma re della fascia media e rinnova il proprio impegno nel rendere l’innovazione tecnologica più accessibile a tutti annunciando Redmi Note 10, una nuova famiglia di smartphone di fascia media, composta da 4 componenti Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 5G.

Fotocamera a 108 Megapixel

Redmi Note 10 Pro alza la posta in gioco con una delle fotocamere per smartphone a più alta risoluzione della fascia media del mercato. Il sensore da 108 Megapixel con tecnologia pixel binning 9-in-1, combinato al Dual native ISO, consente di catturare anche i più piccoli dettagli e offre un’ampia varietà di editing fotografici. Grazie alla modalità notturna 2.0, alimentata dall’algoritmo RAW multi-frame, gli utenti potranno catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.Redmi Note 10 Pro offre riprese video in time-lapse sia Pro che Telemacro.

Altre novità della serie Redmi Note includono Foto Clona, Video Clona, Dual Video e la modalità di Lunga esposizione per la condivisione di foto o video originali sui propri canali social preferiti.

Display Amoled

A seguito di una riprogettazione, tra cui un sensore di impronte digitali laterale Arc e un DotDisplay AMOLED da 6,67” a 120Hz, il dispositivo garantisce una user experience fluida. Disponibile in tre incredibili colori – Onyx Gray, Glacier Blue e Gradient Bronze – Redmi Note 10 Pro è tanto elegante quanto resistente, grazie a Corning Gorilla Glass 5 posto sulla parte anteriore che protegge da ogni tipo di graffio e ammaccatura.

Ciò che rende le prestazioni di Redmi Note 10 Pro interessanti è uno dei più potenti processori 4G sul mercato, Qualcomm Snapdragon 732G. Questo modello ad alte prestazioni e a basso consumo energetico, abbinato a un sistema audio immersivo con doppi speaker, offre un’esperienza visiva ottimale anche in movimento, rendendolo così il compagno ideale per i giocatori e gli streamer. Grazie alla batteria da 5.020 mAh (e alla ricarica rapida da 33W, il tempo speso dagli utenti per l’accensione sarà ridotto al minimo.

I prezzi

Al momento in cui scriviamo Xiaomi ha comunicato durante il suo evento di presentazione soltanto i prezzi in dollari. Li vedete nella slide qui sotto: si parte da 279 dollari per la versione 6+64 GB per passare a 299 per quella da 6+128 GB per arrivare a 329 dollari per quella da 8+128 GB. I prezzi in euro dei modelli della famiglia Note 10 saranno comunicati al momento dell’arrivo sul mercato italiano, nelle prossime settimane.

Redmi Note 10 e 10S

Redmi Note 10S e Redmi Note 10 forniscono esperienze visive ottimali e sono dotati di un DotDisplay AMOLED da 6,43”. Come per Redmi Note 10 Pro, i due dispositivi vantano una riprogettazione e una serie di aggiornamenti mai visti prima, come il nuovo sensore di impronte digitali laterale Arc, una ricarica rapida da 33W, una configurazione del sensore di luce a 360 gradi e doppi altoparlanti per garantire un maggiore coinvolgimento. Redmi Note 10S e Redmi Note 10 sono pronti a catturare tutti gli attimi della nostra vita grazie a una quad camera dotata di un obiettivo ultra-wide da 8 Megapixel, un obiettivo macro da 2 Megapixel per i primi piani e un sensore di profondità da 2 Megapixel per i ritratti. La fotocamera principale di Redmi Note 10S da 64 Megapixel segna un grande passo avanti rispetto alla generazione precedente e addirittura supera alcuni flagship in termini di pixel.

La fotocamera principale da 48 Megapixel di Redmi Note 10 garantisce una qualità fotografica straordinaria. Entrambi i dispositivi sono dotati di funzionalità time-lapse Pro e questo rappresenta un’aggiunta importante alle funzionalità slow motion, modalità notturna e time-lapse. Dotato del potente MediaTek Helio G95, Redmi Note 10S supporta anche i giochi più veloci, prestazioni e GPU migliorate, e velocità di clock fino a 900MHz. Redmi Note 10 è invece dotato del nuovissimo Qualcomm Snapdragon 678, un processore veloce e scattante che supporterà facilmente tutti gli utilizzi quotidiani.

I prezzi

Ed ecco infine i prezzi, sempre in dollari per questi ultimi due smartphone, nelle slide che vedete sotto.

Note 10 anche 5G

Il 5G è il punto di partenza. Con questo nuovo modello, il Note 10 5G, Xiaomi offre uno degli smartphone 5G più accessibili nel settore, pur non scendendo a compromessi. Il MediaTek Dimensity 700, con il suo processore a 7nm, il sistema Dual SIM 5G supportato e il modem integrato, fornisce un’efficienza energetica di livello flagship. Dotato di un affascinante e coinvolgente DotDisplay AdaptiveSync da 6.5” a 90Hz, Redmi Note 10 5G è in grado di adattarsi automaticamente ai contenuti, dallo streaming video a 30Hz o 60Hz, allo scorrimento dei feed dei social media fino al gaming a 90Hz, garantendo un’esperienza fluida e un utilizzo ottimale della batteria.

Redmi Note 10 5G sfoggia una fotocamera principale da 48 Megapixel, una fotocamera macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel che consentono di scattare con facilità delle foto davvero ottime. Inoltre, la batteria da 5.000 mAh con supporto di ricarica veloce da 18W, lo rende un compagno ideale per un uso quotidiano. Ultimo dettaglio, ma non meno importante, in quanto partner ufficiale di PUBG Mobile Esports 2021 in Europa e Sud-Est asiatico (Indonesia esclusa), la famiglia Redmi Note 10 offre a tutti la possibilità di superare i limiti dell’esperienza di gaming.

I prezzi

Ed ecco, infine, i prezzi di vendita in dollari del nuovo Xiaomi Note 10 5G.