Da tempo attese, adesso sono ufficiali le videochat su WhatsApp con otto partecipanti. E sono disponibili su iPhone e Android con il nuovo aggiornamento.

Il raddoppio: da 4 a 8 in videochat

La pandemia ha imposto distanze tra parenti, fidanzati e amici. Ha chiuso tutti in casa in quarantena. Lontani, a volte soli, ci siamo avviccinati con chiamate e videochiamate di gruppo su più piattaforme, con WhatsApp in pole position. Si sono rivelate strumenti utili e preziosi come mai avremmo creduto o immaginato. Tanto che molti utenti hanno contattato il servizio di messaggistica instantanea più diffuso e utilizzato in assoluto per segnalare il desiderio di connettersi con più persone contemporaneamente. Da qui la decisione di raddoppiare il numero di partecipanti possibili per le chiamate vocali e video, che passano da 4 a 8 persone alla volta.

Numeri record

Nell’ultimo mese, le persone hanno speso in media oltre 15 miliardi di minuti di conversazioni al giorno in chiamate WhatsApp, ben al di sopra di un giorno tipico prima della pandemia. E, proprio come i messaggi, tutte queste chiamate sono protette con crittografia end-to-end. Le chiamate di gruppo su WhatsApp sono state pensate per essere accessibili al maggior numero possibile di utenti, comprese le persone che hanno device di fascia più bassa e connessioni lente.

Il nuovo servizio

Per accedere al nuovo servizio di chiamate e videochiamate, è necessario aggiornare l’ultima versione di WhatsApp, disponibile su iPhone o Android. E assicurarsi che familiari, fidanzati e amici facciano lo stesso. A quel punto, le modalità non cambiano, aumentano solo i partecipanti.

WhatsApp e Portal insieme

Le persone, stando alle analisi del team di WhatsApp, desiderano modi diversi per connettersi mentre si trovano a casa. Ed è per questo che WhatsApp è disponibile anche su Portal, consigliato da molti utenti per condividere il proprio salotto con la famiglia durante la quarantena.