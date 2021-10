WhatsApp vuole introdurre le “pause” nei messaggi vocali

Alcuni dei tuoi contatti WhatsApp hanno preso l’abitudine di inviarti messaggi vocali? Se rispondi sì a questa domanda, ecco una potenziale novità individuata da Wabetainfo che potrebbe semplificare la vita a ogni persona.

Molto spesso, i messaggi vocali sono intervallati da momenti di silenzio perché la persona che li invia pensa o riprende il fiato. Bene, questa nuova funzione su cui WhatsApp sta lavorando potrebbe eliminare questi momenti di silenzio tanto da farci risparmiare un sacco di tempo.

Una piccola pausa e si riparte

Chiaramente, come puoi vedere in questo video pubblicato da Wabetainfo, gli sviluppatori dell’applicazione stanno lavorando per aggiungere un pulsante di pausa durante le riprese vocali. Una volta implementata, la funzionalità permetterebbe di riprendere una registrazione, di interromperla in qualsiasi momento e di riprenderla nuovamente.

Wabetainfo spiega di aver individuato questa funzionalità su una versione iOS in fase di sviluppo dell’app, ma il sito specifica che è previsto l’arrivo anche su Android, come spesso accade per le sue nuove funzionalità.