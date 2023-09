WiFi Calling: ora funziona anche fra diversi operatori

È la notizia che fa cambiare la prospettiva a un servizio: i clienti WINDTRE da oggi possono utilizzare il servizio di Wi-Fi Calling dappertutto, anche sulla rete Wi-Fi di altri operatori. Se infatti fino ad oggi era necessario che servizio mobile e servizio WiFi facessero capo allo stesso operatore (opzione che rendeva spesso la funzionalità inutilizzabile), oggi il Wi-fi Calling funziona anche fra operatori (mobili e fissi) differenti. Un bel passo in avanti. Wind Tre

Cos’è il WiFi Calling

Il Wi-Fi Calling, noto anche come Voice over Wi-Fi (VoWiFi), è una tecnologia che consente di effettuare e ricevere chiamate vocali attraverso una connessione Wi-Fi anziché tramite la rete cellulare tradizionale. Questo significa che puoi utilizzare il tuo smartphone per effettuare chiamate vocali anche in aree dove il segnale cellulare è debole o assente, ma è disponibile una connessione Wi-Fi stabile.

Per utilizzare il Wi-Fi Calling, è necessario che il tuo operatore di telefonia mobile supporti questa funzionalità e che il tuo dispositivo sia compatibile.

Il Wi-Fi Calling può essere particolarmente utile in situazioni in cui la copertura della rete cellulare è limitata, come in zone remote, edifici con pareti spesse o sotterranei. Inoltre, può essere una soluzione utile per persone che vivono in aree dove la copertura cellulare è limitata.

Tuttavia, è importante notare che l’efficacia del Wi-Fi Calling dipende dalla qualità e dalla stabilità della connessione Wi-Fi disponibile. Inoltre, alcune chiamate internazionali potrebbero essere soggette a tariffe aggiuntive, anche se effettuate tramite Wi-Fi Calling.

Quanto costa il WiFi Calling

L’attivazione della funzionalità Wi-Fi Calling è gratuita​ e le chiamate effettuate sotto tecnologia VO WI-FI manterranno la stessa tariffazione delle chiamate effettuate sotto rete mobile. Può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale alle stesse condizioni della tua offerta.

I telefoni compatibili con il WiFi Calling

L’elenco degli smartphone compatibili con il WiFi Calling si allunga ogni giorno: al momento i dispositivi che supportano tale tecnologia sono i seguenti:

Honor 50 5G

Honor 50 Lite

Honor 70

Honor 70 Lite

Honor 90

Honor 90 Lite

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4 Lite 5G

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Lite 5G

Honor Magic Vs

Honor X6

Honor X7

Honor X8

Honor X8 5G

Motorola Moto g13

Motorola Moto g53 5G

Motorola razr 40 Ultra

Motorola razr 40

Motorola edge 30 Neo

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)

Oppo A17

Oppo Reno 10

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 4G NE

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A14 LTE

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10s

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 5G FE

Samsung Galaxy S21 5G FE NV

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy S23+ 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy Tab A7 Lite T225

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G T736B

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Samsung Galaxy Tab S8+ 5G

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Samsung Galaxy Tab S9+ 5G

Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy Xcover6 Pro 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Samsung Galaxy Z Flip5 5G

Samsung Galaxy Z Fold5 5G

Vivo V23 5G

Vivo Y21

Vivo Y33s

Vivo Y55 5G

Vivo Y72 5G

Vivo Y76 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Redmi A2

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 10C

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

ZTE A33s

ZTE A52

ZTE A72

ZTE A72s